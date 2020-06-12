Общество

В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетах

Общество 12.06.2020 13:35
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12.06.2020 13:35


Воспользовавшись выходным в честь Дня России, многие жители Волгограда занялись хозяйственными вопросами. Как сообщает ИА «Высота 102», внушительные очереди наблюдаются в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». Здесь идет бойкая торговля товарами для ремонта и дома. Толпы покупателей стоят в очередях. Несмотря на сохраняющуюся угрозу распространения коронавирусной инфекции, часть посетителей гипермаркета не соблюдает обязательный во время посещения торговых точек масочный режим, социальная дистанция тоже весьма условна. 
Напомним, из-за пандемии в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. С 14 мая в Волгоградской области разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Режим самоизоляции в регионе продлен до 16 июня. При выходе из дома необходимо иметь при себе разрешительные документы – паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице. С 20 мая все граждане обязаны соблюдать масочный режим в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Работодатели должны обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников.  В связи с отменой с 9 июня обязательного перчаточного режима юридическим лицам было рекомендовано предоставить посетителям возможности для обработки рук антисептиками.  

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