В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетах





Воспользовавшись выходным в честь Дня России, многие жители Волгограда занялись хозяйственными вопросами. Как сообщает ИА «Высота 102», внушительные очереди наблюдаются в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». Здесь идет бойкая торговля товарами для ремонта и дома. Толпы покупателей стоят в очередях. Несмотря на сохраняющуюся угрозу распространения коронавирусной инфекции, часть посетителей гипермаркета не соблюдает обязательный во время посещения торговых точек масочный режим, социальная дистанция тоже весьма условна.

Напомним, из-за пандемии в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. С 14 мая в Волгоградской области разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Режим самоизоляции в регионе продлен до 16 июня. При выходе из дома необходимо иметь при себе разрешительные документы – паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице. С 20 мая все граждане обязаны соблюдать масочный режим в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Работодатели должны обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников. В связи с отменой с 9 июня обязательного перчаточного режима юридическим лицам было рекомендовано предоставить посетителям возможности для обработки рук антисептиками.

