



Двадцать казаков отправились из Волгограда в Москву для участия в параде Победы 24 июня на Красной площади. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, несколько месяцев они усердно тренировались в Волгоградской области, а теперь тренировки продолжатся на подмосковном полигоне Алабино. Волгоградские казаки прошагают в составе парадного расчета казаков Всевеликого войска Донского.

Для участия в параде Победы их благословил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор еще в марте текущего года. Однако из-за пандемии парад в Москве и других городах был перенесен.

Как ранее сообщало информагентство, для участия в параде на Красной площади планировалось подготовить за бюджетный счет 28 казаков из Волгоградской области . Еще в январе текущего года ГКУ «Казачий центр государственной службы», как заказчик, объявил электронный аукцион на сумму 3,9 миллиона рублей – в такую сумму планировалась организация поездки казаков в Москву. Тогда сообщалось, что реальными участниками масштабного праздничного действа в столице, приуроченного к 75-ой годовщине Дня Победы, станут 25 членов реестровых казачьих обществ. Еще троих человек возьмут в качестве запасных.

Подрядчик должен был отвезти своих подопечных на автобусе в Ростовскую область для подготовительных мероприятий, организовать им там проживание и питание, а затем доставить в Москву для тренировок по строевой, морально-психологической подготовке. Организатор также должен был предоставить участникам парада тренировочную одежду и комплекты нарядной казачьей формы, включая фуражки, мундиры, галифе с лампасами, сапоги, офицерские аксельбанты, нагрудные знаки из серебристого металла с изображением герба Всевеликого войска Донского.



