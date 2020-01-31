



28 казаков из Волгоградской области основательно подготовят за бюджетный счет для участия в параде на Красной площади. Как сообщает ИА «Высота 102», организация поездки в Москву может обойтись в 3,9 млн рублей. Электронный аукцион с такой стартовой суммой размещен на сайте государственных закупок. Заказчиком выступает ГКУ «Казачий центр государственной службы».

Реальными участниками масштабного праздничного действа в Москве, приуроченного к 75-ой годовщине Дня Победы, станут 25 членов реестровых казачьих обществ. Еще троих человек возьмут в качестве запасных.

Подрядчик обязан отвезти своих подопечных на автобусе в Ростовскую область для подготовительных мероприятий, организовать им там проживание и питание. Затем группа выдвинется в Москву, где также будут проходить тренировки по строевой, морально-психологической подготовке. Организатор также должен предоставить участникам парада тренировочную одежду и комплекты нарядной казачьей формы, включая фуражки, мундиры, галифе с лампасами, сапоги, офицерские аксельбанты, нагрудные знаки из серебристого металла с изображением герба Всевеликого войска Донского.



