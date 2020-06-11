В Волгоградской области пройдут «облавы» после смертельных ДТП





Профилактические рейды по безопасности дорожного движения пройдут в Волгоградской области с 11 по 14 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, дружинниками и казаками будут ловить водителей, которые управляют транспортом в пьяном виде или без прав, выезжают на встречную полосу, не пропускают пешеходов. Также будут проверять использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и прочее.





Отмечается, что на территории региона фиксируется рост числа ДТП, в которых погибают люди. Так, с начала июня в Волгоградской области произошло 66 ДТП, в результате которых 10 человек погибли и 81 травмирован. Из них 6 автоаварий, в которых 1 человек погиб и 9 травмированы, были совершены нетрезвыми водителями.

Основными видами ДТП за указанный период времени явились: столкновения транспортных средств – 26, наезды на пешеходов – 18, опрокидывания – 7, наезд на препятствие – 3, наезд на стоящее транспортное средство - 2.



