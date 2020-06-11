



На то, что началась подготовка к созданию в Волгограде современного музейно-выставочного комплекса Олег Савченко намекнул во время прошедшего в сети Instagram прямого эфира. В беседе с известной галеристкой Полиной Аскери промышленник и меценат упомянул о своем намерении приложить усилия для того, чтобы в городе-герое появился новый объект культуры.

Как сообщает ИА "Высота 102", ранее уже появлялась информация о подготовке проектной документации для будущего музея.



