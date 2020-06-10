Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирус





Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов госпитализирован с двусторонней пневмонией. ИА «Высота 102» удалось связаться с народным избранником по телефону. Дмитрий Крылов подтвердил, что лежит в областном госпитале ветеранов войн. Тест на коронавирус у него взяли четыре дня назад, но результатов нет до сих пор. Крылов выразил возмущение этим фактом, при этом отметив, что медперсонал в медучреждении располагающий. На вопрос журналиста о самочувствии, Крылов оптимистично заметил, что «еще повоюет».

На последнем заседании Волгоградской гордумы, которое прошло в очном формате 29 апреля, Дмитрий Крылов активно доказывал депутатам, что никакой пандемии нет . По мнению нардепа, от коронавируса никто не умирает, а происходящее в стране является массовым психозом, который организован для обучения Росгвардии или отмывания денег, выделенных на здравоохранение.

Дмитрий Крылов дважды избирался в гордуму в качестве самовыдвиженца. Ни в одной из фракций не состоит.



