Общество

Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирус

Общество 10.06.2020 17:18
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10.06.2020 17:18


Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов госпитализирован с двусторонней пневмонией. ИА «Высота 102»  удалось связаться с народным избранником  по телефону. Дмитрий Крылов подтвердил, что лежит в областном госпитале ветеранов войн. Тест на коронавирус у него взяли четыре дня назад, но результатов нет до сих пор. Крылов выразил возмущение этим фактом, при этом отметив, что медперсонал в медучреждении располагающий. На вопрос журналиста о самочувствии, Крылов оптимистично заметил, что «еще повоюет».
На последнем заседании Волгоградской гордумы, которое прошло в очном формате 29 апреля, Дмитрий Крылов активно доказывал депутатам, что никакой пандемии нет.  По мнению нардепа, от коронавируса никто не умирает, а происходящее в стране является массовым психозом, который организован для обучения Росгвардии или отмывания денег, выделенных на здравоохранение.
Дмитрий Крылов дважды избирался в гордуму в качестве самовыдвиженца. Ни в одной из фракций не состоит. 

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