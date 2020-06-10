



С 16 июня в регионе могут быть практически в полном объеме сняты ограничения на работу детских садов и общественного транспорта. Как стало известно ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области полностью готовы к принятию решения о новой волне послаблений. Если складывающаяся эпидемиологическая ситуация позволит, то не исключено, что будет разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других объектов.

Ранее губернатор Андрей Бочаров попросил оперативный штаб подготовить предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений и возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов.



