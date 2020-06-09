Общество

Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросом

Общество 09.06.2020 18:08
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09.06.2020 18:08


Режим работы площадки на Мамаевом кургане 24 июня будет определен позже - в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, заявили сегодня в администрации региона после официального анонсирования масштабной патриотической акции. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на главной высоте России, где захоронены более 30 тысяч защитников Сталинграда, на 24 июня запланирована грандиозная программа с участием  Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством знаменитого музыканта Юрия Башмета и ведущих российских актеров. Прямую телевизионную трансляцию будет вести федеральный канал «Россия 1».
Согласно плану мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы, акция была запланирована на 8 мая, но из-за пандемии была перенесена.  
Сейчас идет монтаж декораций и аппаратуры для специфических визуальных эффектов, включая мультимедийную инсталляцию на скульптуру «Родина – мать зовет».
«Патриотическая акция организована при финансовой поддержке администрации президента РФ, министерства культуры РФ, оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и фонда президентских грантов», - отметили в администрации Волгоградской области. 

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