В Волгограде на Мамаевом кургане 24 июня выступит оркестр Юрия Башмета

На Мамаевом кургане начался монтаж площадки для предстоящего концерта, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день возводятся леса, которые станут основой конструкций для размещения музыкантов и аппаратуры. По данным ИА «СоцИнформБюро»
, 24 июня на главной высоте России совместно с молодыми волгоградскими музыкантами выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Трансляцию будет вести местное телевидение. Ранее выступление было запланировано на 8 мая, но было отменено из-за введенных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Будет ли предстоящее мероприятие на Мамаевом кургане массовым или круг зрителей будет ограничен из-за пандемии, пока не сообщается.
День 24 июня объявлен в России нерабочим с сохранением за работниками заработной платы. В этот день в Москве, в Волгограде и других городах страны пройдут военные парады, а также артиллерийский салют. Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» подписал Владимир Путин.