Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций Генпрокуратуры





Вопрос о рекомендации кандидатуры Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко на должность прокурора Волгоградской области рассмотрит сегодня специальная комиссия Генеральной прокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на утвержденную руководителем надзорного органа повестку заседания. Среди тех, кого также должны рекомендовать на высокие посты - нынешний прокурор Волгоградской области Максим Ершов. Государственного советника юстиции 2 класса ждет служба прокурора Забайкальского края.

Ранее кандидатура Максима Ершова на должность прокурора была согласована правительством Забайкальского края, а Волгоградская областная дума поддержала представление генпрокурора РФ о назначении прокурором Волгоградской области Дениса Костенко.



