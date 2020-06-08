



В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки снова перевалило за сотню. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, прибавилось еще 117 человек. Новых смертей в регионе от коронавируса не зафиксировано.

Всего, напомним, в Волгоградской области было выявлено 4030 заболевших. В списке жертв COVID-19 - 23 жителя Волгоградской области.



