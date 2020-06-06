Общество

Жителя Волгоградской области оштрафовали за укус носа бывшей жены

Общество 06.06.2020 08:46
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06.06.2020 08:46


Фроловский районный суд Волгоградской области привлек к административной ответственности местного жителя, причинившего боль бывшей жене. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2018 году 55-летний мужчина в ходе ссоры с женщиной укусил ее за нос. Свою вину мужчина в судебном заседании признал  и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, его способность к труду и получению дохода, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. И пришёл к выводу о необходимости назначения мужчине наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч  рублей.

 

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