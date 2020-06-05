В Волгограде снесут три аварийных дома





Аварийными и подлежащими сносу признаны три многоквартирных дома в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в госжилинспекции по региону, по результатам инженерных изысканий выявлено, что в отношении многоквартирных домов №№ 1, 2, 6, расположенных в поселке 40 домиков, проведение капитального ремонта нецелесообразно.

На основании данных инженерных изысканий госжилинспекцией составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые были направлены в межведомственную районную комиссию для их рассмотрения. Согласно принятому решению, дома признаны аварийными и подлежащими сносу.



