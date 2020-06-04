Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлись

Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за Конституцию04.06.2020 17:34
Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в Урюпинске04.06.2020 15:26
Административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит руководству Урюпинского психоневрологического интерната, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов...