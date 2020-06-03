Общество

Два человека скончались в зараженном коронавирусом интернате в Волгоградской области

Общество 03.06.2020 13:50
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03.06.2020 13:50


Скончались два пациента Жирновского психоневрологического интерната, где в середине мая произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, двое получателей социальных услуг были госпитализированы по причине коронавируса, но имели достаточно тяжелые по своей симптоматике заболевания. Точная причина их смерти будет установлена после вскрытия.  
Напомним, что в Жирновском доме-интернате коронавирусом заразились 47 человек. Инфекцию, по итогам эпидрасследования, занес один из работников. Сообщалось, что заболевание у всех заразившихся COVID-19 проходит преимущественно в легкой форме. Алимов уточнил, что на сегодняшний день из 47 человек в больницах остаются 26, а остальные уже выписались.
В Урюпинском психоневрологическом интернате, где вспышка COVID-19 произошла в конце мая, ситуация набирает обороты. На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена уже у 207 человек - сотрудников и постояльцев этого социального учреждения. В стационары Волгограда доставлены 75 человек - те, у которых выявили пневмонию. Еще троих собираются перевезти в областной центр сегодня.
По данным облздрава, с момента вспышки коронавирусной инфекции в интернате летальных случаев не произошло. Эпидемиологическое расследование причин заноса и распространения коронавируса в социальном учреждении еще не закончено. По предварительным данным, озвученным Роспотребнадзором, очагом заражения мог стать больной сотрудник.

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