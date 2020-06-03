Общество 03.06.2020 13:50
0
03.06.2020 13:50
Скончались два пациента Жирновского психоневрологического интерната, где в середине мая произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, двое получателей социальных услуг были госпитализированы по причине коронавируса, но имели достаточно тяжелые по своей симптоматике заболевания. Точная причина их смерти будет установлена после вскрытия.
Напомним, что в Жирновском доме-интернате коронавирусом заразились 47 человек. Инфекцию, по итогам эпидрасследования, занес один из работников. Сообщалось, что заболевание у всех заразившихся COVID-19 проходит преимущественно в легкой форме. Алимов уточнил, что на сегодняшний день из 47 человек в больницах остаются 26, а остальные уже выписались.
В Урюпинском психоневрологическом интернате, где вспышка COVID-19 произошла в конце мая, ситуация набирает обороты. На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена уже у 207 человек - сотрудников и постояльцев этого социального учреждения. В стационары Волгограда доставлены 75 человек - те, у которых выявили пневмонию. Еще троих собираются перевезти в областной центр сегодня.
По данным облздрава, с момента вспышки коронавирусной инфекции в интернате летальных случаев не произошло. Эпидемиологическое расследование причин заноса и распространения коронавируса в социальном учреждении еще не закончено. По предварительным данным, озвученным Роспотребнадзором, очагом заражения мог стать больной сотрудник.
Реклама
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре Волгограда03.06.2020 17:29
Общество 03.06.2020 17:29
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за Конституцию03.06.2020 17:10
Общество 03.06.2020 17:10
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханию03.06.2020 15:04
Общество 03.06.2020 15:04
Коронавирус проник в ведомственную больницу Волгограда03.06.2020 13:37
Общество 03.06.2020 13:37
В Волгоградской области сотне работников погасили копеечные долги по зарплате03.06.2020 12:37
Общество 03.06.2020 12:37
Губернатор Волгоградской области оказался в Коммунаре03.06.2020 11:03
Общество 03.06.2020 11:03
Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемии03.06.2020 09:30
Общество 03.06.2020 09:30
В Волгограде ограничат движение из-за ремонта разрушенной ливневки03.06.2020 09:19
Общество 03.06.2020 09:19
Администрация Волжского проиграла УФАС суд по вопросу выделения земли под вышки02.06.2020 17:56
Общество 02.06.2020 17:56
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистами02.06.2020 16:58
Общество 02.06.2020 16:58
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июня02.06.2020 16:12
Общество 02.06.2020 16:12
«Об этом рано говорить»: в Волгоградской области оценили перспективы плановой медпомощи02.06.2020 14:06
Общество 02.06.2020 14:06
В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водой02.06.2020 13:33
Общество 02.06.2020 13:33
Коронавирус продолжает буйствовать в психинтернате Волгоградской области02.06.2020 13:08
Общество 02.06.2020 13:08
В Волгограде спустя 2 года клиентский маршрут ЧМ-2018 украшают елки-палки02.06.2020 12:59
Общество 02.06.2020 12:59
Реклама