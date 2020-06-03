Губернатор Волгоградской области оказался в Коммунаре





Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Ленинский район посетил поселок Коммунар, сообщает ИА «Высота 102». По данным пресс-службы областной администрации, глава региона Андрей Бочаров проинспектировал работу местного ФАПа. Блочно-модульное здание ввели в эксплуатацию в конце 2019 года, после того, как фермер Владимир Выборнов рассказал на личном приеме у губернатора о проблеме с помещениями и оснащением фельдшерского пункта.

Как следствие, сейчас с ФАПом, который обслуживает свыше тысячи жителей поселка Коммунар, все в порядке. Прием пациентов ведет фельдшер с 15-летним стажем Евгений Ложкин.

Также Коммунаровское сельское поселение в этом году сможет преобразить общественную территорию на улице Школьная. На эти цели выделен грант в 3 миллиона рублей.



