



Сегодня Арбитражным судом Волгоградской области признано законным и обоснованным предупреждение, выданное администрации Волжского и городскому комитету земельных ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о предупреждении УФАС, касающемся прекращения договоров аренды земельных участков. Дело в том, что в 2017 году между комитетом земельных ресурсов администрации Волжского и ООО «Старая башня» было заключено без торгов 14 договоров аренды земельных участков по исключению, закрепленному в Земельным кодексе РФ, для размещения опор наружного освещения, предназначенных для освещения улиц, к объектам капстроительства не относящихся.

Затем, в 2018 году администрация Волжского выдала ООО «Старая башня» 14 разрешений на строительство уже объектов капитального строительства - опор наружного освещения двойного назначения, предназначенных не только для освещения улиц, но и для оказания услуг связи.

«Такие действия прямо противоречат п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, предусматривающим, что предоставление земельного участка для строительства зданий, сооружений (т.е. объектов капстроительства) осуществляется путем проведения аукциона», - пояснили в антимонопольном органе.

В комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева отметила: «Суд согласился с незаконностью действий администрации Волжского и комитета земельных ресурсов, поддержав нашу позицию. Хочется добавить, что в арбитражном суде также рассматривается дело, где администрация Волжского выступает за демонтаж так называемых опор, возведенных ООО «Старая башня». Непонятно, какую цель преследует администрация Волжского, подавая два таких противоречащих друг другу иска».



