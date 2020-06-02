



В Волгоградской области составлена дорожная карта по выходу из стационаров размещенных в них инфекционных госпиталей и возвращению работы медучреждений в обычном режиме. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Тем не менее, по его словам, пока говорить о возвращении плановой медпомощи рано. «Хотя у нас 47% коечного фонда, предназначенного для лечения коронавирусных пациентов, свободно, потребность в таких койках все же еще есть», - пояснил он. Кроме того, в регионе продолжается переоборудование медучреждений для размещения коронавирусных больных. Так, в Ленинской ЦРБ планируется развернуть койки для лечения зараженных COVID-19 в легкой и средней форме.

На днях президент Владимир Путин дал поручение возобновить оказание плановой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Речь идет о федеральных и региональных учреждениях здравоохранения.



