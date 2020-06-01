В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечты

Общество 01.06.2020 16:01
0
01.06.2020 16:01
К концу августа в центре Волгограда должен быть готов Александровский сквер у собора Александра Невского. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день работы по благоустройству выполнены на 85%. Уложена тротуарная плитка, смонтированы коммуникации, высажены деревья, зеленеет газон, для украшения территории из Карелии привезены валуны черного мрамора. Здесь будет сухой фонтан, амфитеатр, длинные скамьи с ночной подсветкой, несколько ландшафтных зон и другие новшества. Об особенностях проекта ИА «Высота 102» рассказал Алексей Лисин - главный архитектор компании-подрядчика. Подробности - в видеоматериале.
Реклама
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школы01.06.2020 20:08
Общество 01.06.2020 20:08
Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда01.06.2020 17:20
Общество 01.06.2020 17:20
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчатках01.06.2020 17:14
Общество 01.06.2020 17:14
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской области01.06.2020 16:31
Общество 01.06.2020 16:31
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиков01.06.2020 14:11
Общество 01.06.2020 14:11
В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" доме01.06.2020 12:48
Общество 01.06.2020 12:48
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садов01.06.2020 11:57
Общество 01.06.2020 11:57
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смерть01.06.2020 11:42
Общество 01.06.2020 11:42
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян01.06.2020 11:21
Общество 01.06.2020 11:21
В Волгоградской области стали меньше рожать01.06.2020 11:05
Общество 01.06.2020 11:05
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиарда01.06.2020 10:19
Общество 01.06.2020 10:19
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирус01.06.2020 09:37
Общество 01.06.2020 09:37
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»31.05.2020 22:01
Общество 31.05.2020 22:01
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»31.05.2020 18:37
Общество 31.05.2020 18:37
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-1931.05.2020 15:18
Общество 31.05.2020 15:18
Реклама