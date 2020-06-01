Общество 01.06.2020 16:31
0
01.06.2020 16:31
Рост количества заболевших коронавирусом в Волгоградской области, который уже стал печальной тенденцией последних дней, объяснили в Роспотребнадзоре. Как сообщает ИА «Высота 102», по словам заместителя руководителя регионального ведомства Ирины Климиной, это произошло за счет выявления групповых и семейных очагов. В частности, на показатель роста заболеваемости повлияла ситуация в Урюпинском психоневрологическом интернате, где заболели 187 человек – как сотрудники учреждения, так и постояльцы. Также много новых случаев выявляются в семьях по контакту с заболевшим родственником.
Ирина Климина объяснила и решение региональных властей о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня. По ее словам, так как показатель распространения коронавируса на момент принятия решения был выше единицы, то ни о каком смягчении ограничительных мер речи идти не могло. Тем не менее, как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора, уже есть данные о снижении количества новых случаев заболевания коронавирусом за сегодняшний день и есть надежда, что так будет продолжаться и на этой неделе.
Между тем, напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями. В частности, жители Волгограда уже давно требуют открытия дачных маршрутов, куда многие пожилые люди, не имеющие транспорта, вынуждены ходить пешком.
Реклама
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школы01.06.2020 20:08
Общество 01.06.2020 20:08
Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда01.06.2020 17:20
Общество 01.06.2020 17:20
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчатках01.06.2020 17:14
Общество 01.06.2020 17:14
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечты01.06.2020 16:01
Общество 01.06.2020 16:01
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиков01.06.2020 14:11
Общество 01.06.2020 14:11
В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" доме01.06.2020 12:48
Общество 01.06.2020 12:48
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садов01.06.2020 11:57
Общество 01.06.2020 11:57
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смерть01.06.2020 11:42
Общество 01.06.2020 11:42
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян01.06.2020 11:21
Общество 01.06.2020 11:21
В Волгоградской области стали меньше рожать01.06.2020 11:05
Общество 01.06.2020 11:05
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиарда01.06.2020 10:19
Общество 01.06.2020 10:19
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирус01.06.2020 09:37
Общество 01.06.2020 09:37
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»31.05.2020 22:01
Общество 31.05.2020 22:01
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»31.05.2020 18:37
Общество 31.05.2020 18:37
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-1931.05.2020 15:18
Общество 31.05.2020 15:18
Реклама