Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской области

Общество 01.06.2020 16:31
0
01.06.2020 16:31


Рост количества заболевших коронавирусом в Волгоградской области, который уже стал печальной тенденцией последних дней, объяснили в Роспотребнадзоре. Как сообщает ИА «Высота 102», по словам заместителя руководителя регионального ведомства Ирины Климиной, это произошло за счет выявления групповых и семейных очагов. В частности, на показатель роста заболеваемости повлияла ситуация в Урюпинском психоневрологическом интернате, где заболели 187 человек – как сотрудники учреждения, так и постояльцы. Также много новых случаев выявляются в семьях по контакту с заболевшим родственником. 
Ирина Климина объяснила и решение региональных властей о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня. По ее словам, так как показатель распространения коронавируса  на момент принятия решения был выше единицы, то ни о каком смягчении ограничительных мер речи идти не могло. Тем не менее, как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора, уже есть данные о снижении количества новых случаев заболевания коронавирусом за сегодняшний день и есть надежда, что так будет продолжаться и на этой неделе. 
Между тем, напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями. В частности, жители Волгограда уже давно требуют открытия дачных маршрутов, куда многие пожилые люди, не имеющие транспорта, вынуждены ходить пешком. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
01.06.2020 20:08
Общество 01.06.2020 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 17:20
Общество 01.06.2020 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 17:14
Общество 01.06.2020 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 16:01
Общество 01.06.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 14:11
Общество 01.06.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 12:48
Общество 01.06.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 11:57
Общество 01.06.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 11:42
Общество 01.06.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 11:21
Общество 01.06.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.06.2020 11:05
Общество 01.06.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 10:19
Общество 01.06.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2020 09:37
Общество 01.06.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2020 22:01
Общество 31.05.2020 22:01
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2020 18:37
Общество 31.05.2020 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2020 15:18
Общество 31.05.2020 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случайСмотреть фотографии
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
13:41
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернатеСмотреть фотографии
11:57
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садовСмотреть фотографии
11:42
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смертьСмотреть фотографии
11:21
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиянСмотреть фотографии
11:16
В центр Волгограда залетела чудо-птицаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгоградской области стали меньше рожатьСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиардаСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылсяСмотреть фотографии
09:37
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирусСмотреть фотографии
08:42
На севере Волгограда сгорели три автомобиляСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:50
Мэрия Волгограда обнародовала сведения о зарплатах руководства районных МБУСмотреть фотографии
19:36
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗСмотреть фотографии
18:37
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
15:47
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУКСмотреть фотографии
15:18
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 