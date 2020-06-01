



Рост количества заболевших коронавирусом в Волгоградской области, который уже стал печальной тенденцией последних дней, объяснили в Роспотребнадзоре. Как сообщает ИА «Высота 102», по словам заместителя руководителя регионального ведомства Ирины Климиной, это произошло за счет выявления групповых и семейных очагов. В частности, на показатель роста заболеваемости повлияла ситуация в Урюпинском психоневрологическом интернате, где заболели 187 человек – как сотрудники учреждения, так и постояльцы. Также много новых случаев выявляются в семьях по контакту с заболевшим родственником.

Ирина Климина объяснила и решение региональных властей о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня. По ее словам, так как показатель распространения коронавируса на момент принятия решения был выше единицы, то ни о каком смягчении ограничительных мер речи идти не могло. Тем не менее, как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора, уже есть данные о снижении количества новых случаев заболевания коронавирусом за сегодняшний день и есть надежда, что так будет продолжаться и на этой неделе.

Между тем, напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями. В частности, жители Волгограда уже давно требуют открытия дачных маршрутов, куда многие пожилые люди, не имеющие транспорта, вынуждены ходить пешком.



