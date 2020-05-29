В Волгограде чиновники объяснили снижение зарплат в закрытых на карантин интернатах





2/3 от оклада составляет зарплата сотрудников психоневрологических интернатов, отказавшихся работать вахтовым методом в условиях карантина. Снижение размера жалования, как заявила сегодня на брифинге председатель комитета соцзащиты населения Волгоградской области Лилия Заботина, произошло в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.

«У каждого сотрудника есть выбор. Они могут уйти в оплачиваемый отпуск, взять на дом бабушку или дедушку из интерната и получить за это выплаты», - пояснила Заботина.

Напомним, карантин в интернатах Волгоградской области объявили в середине апреля. Первая группа сотрудников учреждений отработала в учреждении без права возвращения домой 2 недели. Длительность следующей вахты в мае увеличили до месяца.

Отметим, что оклад работников подобных учреждений соцзащиты составляет небольшую часть от всей зарплаты. К примеру, если в месяц соцработник получает в районе 18 тысяч рублей, то оклад из этой суммы может составлять около 5 тысяч рублей. Остальное – это доплаты за ночные дежурства, специфику заведения, надбавки за своевременное и качественное выполнение работы.

Ранее, 14 мая, тему оплаты труда в домах-интернатах журналистам комментировала вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева. В бухгалтерские тонкости она вдаваться не стала , но усомнилась в правдивости историй про урезанные зарплаты. «По 3 или 5 тысяч рублей вряд кто-то из них получил (за апрель, - прим.ред.). Они получают свою зарплату в соответствии с трудовым законодательством и фондом оплаты труда», - заключила Мержоева.



