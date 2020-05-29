В Волгограде чиновники объяснили снижение зарплат в закрытых на карантин интернатах

Общество 29.05.2020 15:03
0
29.05.2020 15:03
2/3 от оклада составляет зарплата сотрудников психоневрологических интернатов, отказавшихся работать вахтовым методом в условиях карантина. Снижение размера жалования, как заявила сегодня на брифинге председатель комитета соцзащиты населения Волгоградской области Лилия Заботина, произошло в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
«У каждого сотрудника есть выбор. Они могут уйти в оплачиваемый отпуск, взять на дом бабушку или дедушку из интерната и получить за это выплаты», - пояснила Заботина.
Напомним, карантин в интернатах Волгоградской области объявили в середине апреля. Первая группа сотрудников учреждений отработала в учреждении без права возвращения домой 2 недели. Длительность следующей вахты в мае увеличили до месяца.
Отметим, что оклад работников подобных учреждений соцзащиты составляет небольшую часть от всей зарплаты. К примеру, если в месяц соцработник получает в районе 18 тысяч рублей, то оклад из этой суммы может составлять около 5 тысяч рублей. Остальное – это доплаты за ночные дежурства, специфику заведения, надбавки за своевременное и качественное выполнение работы.
Ранее, 14 мая, тему оплаты труда в домах-интернатах журналистам комментировала вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева. В бухгалтерские тонкости она вдаваться не стала, но усомнилась в правдивости историй про урезанные зарплаты. «По 3 или 5 тысяч рублей вряд кто-то из них получил (за апрель, - прим.ред.). Они получают свою зарплату в соответствии с трудовым законодательством и фондом оплаты труда», - заключила Мержоева.
Реклама
Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом29.05.2020 16:47
Общество 29.05.2020 16:47
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня29.05.2020 16:42
Общество 29.05.2020 16:42
В Волгоградской области зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей29.05.2020 15:19
Общество 29.05.2020 15:19
Психинтернат стал стационаром: в Урюпинске стремительно растет число зараженных COVID-1929.05.2020 14:58
Общество 29.05.2020 14:58
ГИБДД Волгограда возглавил новый руководитель29.05.2020 13:30
Общество 29.05.2020 13:30
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса29.05.2020 12:37
Общество 29.05.2020 12:37
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом29.05.2020 11:48
Общество 29.05.2020 11:48
Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садов29.05.2020 10:01
Общество 29.05.2020 10:01
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещен29.05.2020 09:41
Общество 29.05.2020 09:41
На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробки29.05.2020 08:54
Общество 29.05.2020 08:54
В Волгоградской области исправили скандальную методику коронавирусных выплат медикам29.05.2020 08:42
Общество 29.05.2020 08:42
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки28.05.2020 20:15
Общество 28.05.2020 20:15
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Реклама