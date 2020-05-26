След царицынского купца нашли в сквере у собора в Волгограде





Старый могильный памятник известному царицынскому купцу Архипу Иванову, который умер почти 135 лет назад - 10 ноября 1885 года, нашли при благоустройстве сквера у Александро-Невского собора в Волгограде. Как сообщили в Волгоградской епархии, Архип Иванов был основателем в Царицыне торгового дома "Архип Иванов и сыновья", депутатом Царицынской Думы с 1871 по 1879 годы.

Памятник из полированного гранита нашли при разравнивании места под сквер. На нем сверху вниз помещены три надписи: "Господи прими дух его с миром", "Здесь погребено тело Архипа Ивановича Иванова, сконч. 10 ноября 1885 г." и "От благодарных детей".





Известно, что у купца было три сына - Василий, Алексей и Степан. Последний из них состоял в составе попечительской комиссии по постройке собора, а в 1893 году был выбран управляющим местного общества взаимного кредита.

В Волгоградской епархии предположили, что Архип Иванов, вероятно, был одним из последних захороненных на Скорбященском кладбище (сегодня это территория городского сада и Комсомольского сквера). В советские годы многие надгробия разорили и пустили на строительные нужды. Памятник купцу перетащили через дорогу и использовали, возможно, как фундамент какого-то строения.





Как сообщили в компании "Приволжтрансстрой", которая возводит Александро-Невского собор, после реставрации памятник планируют установить у входа в часовню Урюпинской иконы Божией Матери, как единственный уцелевший фрагмент старинного царицынского кладбища.



