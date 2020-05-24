Общество

Натворил на миллион: волгоградец обвинил дизайнера в халтуре и пропаже газовой плиты

Общество 24.05.2020 17:37
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24.05.2020 17:37


Центральный районный суд Волгограда разбирался в конфликтной ситуации, возникшей между дизайнером интерьеров и заказчиком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, житель Волгограда, заключивший договор на разработку эскизного дизайн-проекта квартиры и услуг по выполнению ремонтно-отделочных работ на общую сумму около 500  тысяч рублей, подал на дизайнера в суд. Мужчина требовал неустойку за нарушение на 103 дня сроков договора, а также компенсацию морального вреда за некачественно выполненные работы. Истец также утверждал, что при выполнении ремонтных работ из его квартиры пропала газовая плита стоимостью 4 тысячи рублей.
Несмотря на подписанный сторонами перечень претензий по качеству ремонтных работ, недостатки так и не были устранены. 
В свою очередь дизайнер подал встречный иск, требуя взыскания с заказчика задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими деньгами.
Рассмотрев все материалы дела, результаты судебной экспертизы, заслушав стороны, суд встал на сторону волгоградца, частично удовлетворив его претензии к дизайнеру. 
Так, экспертиза показала, что технические требования при производстве работ в должной мере не соблюдались. Нарушение сроков договора также было подтверждено в суде. Однако волгоградец не смог доказать, что пропажа газовой плиты произошла именно по вине дизайнера. 
В общей сложности суд постановил взыскать с дизайнера свыше 940 тысяч рублей, из которых 472 тысячи составила неустойка за нарушение сроков договора, 102 тысячи – расходы по устранению недостатков, 301 тысяча рублей – штраф. Также взысканы расходы за проведение судебной экспертизы, услуги адвоката, компенсация морального вреда и почтовые расходы.
Дизайнеру в удовлетворении встречных требований было отказано.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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