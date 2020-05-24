Спецколонна МЧС прошла через Волгоград по направлению к Дагестану





Автоколонна Волжского спасательного центра, направленная из Самары для усиления общей группировки МЧС России в Республику Дагестан, прибыла в Волгоград сегодня утром, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В Волгограде специалисты РХБ защиты ненадолго остановились на базе производственно-технического отдела УМТО . После отдыха и дозаправки автомобилей колонна продолжила путь.

Автоколонна в составе 60 специалистов РХБ защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары 23 мая. Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в Республике Дагестан. Основную часть группировки составляет специальная техника радиационной химической и биологической защиты, укомплектованная современным оборудованием и предназначенная для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.

В Дагестане с начала пандемии выявлено почти 4 тысячи случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 23 мая, суточный прирост заболевших составил 127 человек.