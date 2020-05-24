Спецколонна МЧС прошла через Волгоград по направлению к Дагестану

В Волгограде специалисты РХБ защиты ненадолго остановились на базе производственно-технического отдела УМТО . После отдыха и дозаправки автомобилей колонна продолжила путь.
Автоколонна в составе 60 специалистов РХБ защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары 23 мая. Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в Республике Дагестан. Основную часть группировки составляет специальная техника радиационной химической и биологической защиты, укомплектованная современным оборудованием и предназначенная для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.