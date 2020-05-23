В токсичном по коронавирусу районе Волгоградской области готовятся к другой напасти

Общество 23.05.2020 22:09
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23.05.2020 22:09
В Котельниковском районе Волгоградской области, где зафиксировано массовое заражение жителей коронавирусом, готовятся отразить другую напасть – лихорадку Западного Нила. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, принят ряд мер по предупреждению случаев заболевания ЛНЗ. В частности, для снижения численности популяции комаров запланирована дезинсекционная обработка водоемов и прилегающих к ним территорий, выкашивание и сжигание сорной растительности и камыша. Также районные власти планируют провести санитарную обработку подвалов жилых домов , а мелкие водоемы, не имеющие хозяйственного значения, будут осушены и ликвидированы. Население района вновь проинформируют о первых признаках инфекционного заболевания, а фермеров обяжут при выявлении таких признаков у животных и птиц принимать экстренные санитарные и ветеринарные меры. Напомним, Котельниковский район считается неблагополучным по заболеванию лихорадкой Западного Нила, которое приводит к летальным исходам. Эпидемиологическая обстановка в этом муниципалитете осложнилась и в связи с недавним массовым заражением жителей хуторов Сазонов и Дорофеевский коронавирусной инфекцией. По последним данным, диагноз COVID-19 подтвержден уже у 11 человек.
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