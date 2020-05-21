Тотальную проверку на коронавирус проходят жители двух хуторов в Волгоградской области





Жители хуторов Дорофеевский и Сазонов Котельниковского района Волгоградской области массового обследуют на коронавирус из-за вспышки заболевания. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По его словам, в данных населенных пунктах в общей сложности проживает около 300 человек. 27 уже госпитализированы. В частности, часть пациентов лечатся в районной больнице, где, по словам Алимова, есть очень хорошее инфекционное отделение с оборудованными боксами. В районе ежегодно фиксируют очаг Крымской геморрагической лихорадки, поэтому местные врачи хорошо подготовлены для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Отметим, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в хуторах, где проживает много представителей дагестанской диаспоры. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по установлению источников и причин заражения.



