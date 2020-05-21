Лошадей из «Соснового бора» в Волгограде готовы приютить священники и спортсмены





Общественная палата Волгограда готова оказать содействие во временном устройстве лошадей, остающихся на территории незаконных конюшен в Дзержинском районе Волгограда. «Насколько нам известно, лошадей, принадлежащих частным лицам, и находившихся в «Сосновом бору» в рамках оказания коммерческой услуги по содержанию, уже забрали хозяева, - пояснили ИА «Высота 102» в палате. - Тех животных, которые сегодня пока еще остаются на месте, готовы принять эко-центр «Солнечная долина» при волгоградском областном благотворительном фонде защиты животных «Дино», волгоградский казачий конно-спортивный клуб, а также протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского храма Анатолий Безбородов – места есть в конюшнях на территории подсобного хозяйства при храме. Все они регулярно организуют мероприятия, в том числе и бесплатные, с детьми, имеющими различные заболевания».

Готовность обеспечить временное содержание лошадей представители вышеуказанных организаций озвучивали собственникам конюшен «Соснового бора» еще минувшей зимой, однако собственники никаких действий по данному вопросу они не предприняли, подчеркнули в общественной организации. «Поскольку собственники незаконных конюшен заинтересованности в помощи не проявили, но при этом в ряде СМИ появилась информация о том, что они якобы обратились в администрацию с официальным предложением о заключении договора дарения, поскольку им негде содержать животных, считаем важным подчеркнуть – мы готовы выступить посредником и гарантом передачи лошадей с учетом предварительных договоренностей в любое из вышеуказанных учреждений для организации их временного содержания до тех пор, пока владельцы не определятся с постоянным местом законного обитания животных», - говорится в обращении.

Напомним, в «Сосновом бору» несколько дней продолжалось противостояние защитников животных и чиновников, которые по одному вступившему в силу решению суда намеревались снести постройки, признанные незаконными. Представители усадьбы надеялись при этом на решение другого суда, который должен был рассмотреть вопрос о наложении обеспечительных мер. Троих защитников лошадей в конечном итоге обвинили в воспрепятствовании деятельности полицейских, теперь их ждет суд. А руководство «Соснового бора» заявило о намерении передать конюшни муниципалитету с целью их сохранения.