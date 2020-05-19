Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплат

Общество 19.05.2020 15:35
0
19.05.2020 15:35
Около двух десятков обращений зафиксировано на горячей линии от медиков Волгоградской области, недовольных размером выплат, предусмотренных во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что озвученную на прямой линии информацию мониторит и контрольное управление губернатора Волгоградской области, где занимаются выяснением каждой отдельной ситуации совместно с комитетом здравоохранения. По словам зампредседателя облкомздрава, по последним данным поступил 21 сигнал от медиков. «Два обращения были одинаковыми, одно – из другого региона, таким образом из нашей области – всего 18. В четырнадцати случаях медики уже на момент рассмотрения все причитающееся им получили в связи с перерасчетом после поступивших пояснений из федерального центра. Четырем мы вынуждены были отказать, так как эти медработники не являлись сотрудниками инфекционных госпиталей или скорой медицинской помощи, и не имели права на единовременные выплаты», - пояснил Николай Алимов.
Он также напомнил, что выплаты медикам идут из трех источников – по указу президента, по постановлению правительства и администрации области. Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались врачи-терапевты из районных ЦРБ, которые получили за апрель мизерные доплаты – от 3 до 6 тысяч рублей. Медики возмущались тем, что начисление этих доплат производилось с момента выявления первого больного коронавирусом на их участках. Николай Алимов пояснил, что сотрудники амбулаторной службы получают выплаты согласно двум постановлениям – правительства и администрации региона. В апреле расчет, действительно, велся от выявления первого больного коронавирусом. Но в мае, заверил зампредседателя облкомздрава, врачи амбулаторной службы, которые посещают жителей области на дому, «получат полным рублем».
В пресс-службе администрации Волгоградской области пояснили, все медицинские работники в регионе, занятые в работе с коронавирусными пациентами, в полном объеме получили положенные им выплаты за март и апрель текущего года. "Доплаты произведены из федерального и областного бюджетов медицинским работникам, работающим с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также медработникам и сотрудникам социальных служб, работающих в режиме повышенной нагрузки. Всего выплаты получили порядка 7,5 тысячи медработников и сотрудников социальной сферы", - говорится в комментарии.
Реклама
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летом19.05.2020 16:43
Общество 19.05.2020 16:43
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам19.05.2020 15:56
Общество 19.05.2020 15:56
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата доме19.05.2020 15:45
Общество 19.05.2020 15:45
В Волгоградской области задумали создать инфекционный кластер19.05.2020 11:43
Общество 19.05.2020 11:43
В волгоградские аптеки завезут перчатки из Германии19.05.2020 10:22
Общество 19.05.2020 10:22
Память бывшего прокурора области увековечат в Волгограде19.05.2020 10:10
Общество 19.05.2020 10:10
Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масок19.05.2020 08:48
Общество 19.05.2020 08:48
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитету18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги18.05.2020 18:40
Общество 18.05.2020 18:40
«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛ18.05.2020 16:40
Общество 18.05.2020 16:40
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мер18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработников18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-1918.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельность18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
Реклама