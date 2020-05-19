Общество

Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплат

Общество 19.05.2020 15:35
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19.05.2020 15:35


Около двух десятков  обращений зафиксировано на горячей линии от медиков Волгоградской области, недовольных размером выплат, предусмотренных во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что озвученную на прямой линии информацию мониторит и контрольное управление губернатора Волгоградской области, где занимаются выяснением каждой отдельной ситуации совместно с комитетом здравоохранения. По словам зампредседателя облкомздрава, по последним данным поступил 21 сигнал от медиков. «Два обращения были одинаковыми, одно – из другого региона, таким образом из нашей области – всего 18. В четырнадцати случаях медики уже на момент рассмотрения все причитающееся им получили в связи с перерасчетом после поступивших пояснений из федерального центра. Четырем мы вынуждены были отказать, так как эти медработники не являлись сотрудниками инфекционных госпиталей или скорой медицинской помощи, и не имели права на единовременные выплаты», - пояснил Николай Алимов. 
Он также напомнил, что выплаты медикам идут из трех источников – по указу президента, по постановлению правительства и администрации области. Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались врачи-терапевты из районных ЦРБ, которые получили за апрель мизерные доплаты – от 3 до 6 тысяч рублей. Медики возмущались тем, что начисление этих доплат производилось с момента выявления первого больного коронавирусом на их участках. Николай Алимов пояснил, что сотрудники амбулаторной службы получают выплаты согласно двум постановлениям – правительства и администрации региона. В апреле расчет, действительно, велся от выявления первого больного коронавирусом. Но в мае, заверил зампредседателя облкомздрава, врачи амбулаторной службы, которые посещают жителей области на дому, «получат полным рублем».
В пресс-службе администрации Волгоградской области пояснили, все медицинские работники в регионе, занятые в работе с коронавирусными пациентами, в полном объеме получили положенные им выплаты за март и апрель текущего года. "Доплаты произведены из федерального и областного бюджетов медицинским работникам, работающим с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также медработникам и сотрудникам социальных служб, работающих в режиме повышенной нагрузки. Всего выплаты получили порядка 7,5 тысячи медработников и сотрудников социальной сферы", - говорится в комментарии.

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