В Волгоградской области задумали создать инфекционный кластер

Общество 19.05.2020 11:43
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19.05.2020 11:43
Создание современного инфекционного кластера, который будет обслуживать 600 тысяч жителей, а также совершенствование противоэпидемической службы всей Волгоградской области стали темами выездного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров на площадке строящейся больницы в Волжском.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в настоящее время коробка строящегося здания полностью готова, проведены инженерные сети, ведется устройство внутренних перегородок, после чего подрядчик сможет перейти к отделочным работам. Параллельно специалисты АО «Приволжтрансстрой» занимаются благоустройством территории, подъездными путями, возведением контрольно-пропускного пункта и кислородной станции. На площадке заняты 150 человек и порядка 20 единиц тяжелой техники. Глава региона отметил, что данный объект власти рассматривают как опорную больницу для лечения инфекционных больных, в том числе с болезнями особого риска. Здесь смогут обслуживать 600 тысяч жителей всего Заволжья, а также Тракторозаводского района Волгограда. Новое учреждение станет основой для создания полноценной инфекционной службы региона.
После оснащения мебелью и оборудованием, большая часть из которого уже закуплена (в том числе стационарный и передвижной рентген-аппараты, аппараты ИВЛ, газификаторы, центральная станция слежения с мониторами, оснащение лаборатории, дезкамера и другое), больница сможет принять первых пациентов. Кроме того, сегодня главой региона озвучено решение о строительстве на этой площадке еще одного корпуса, аналогичного строящемуся, — по оценке специалистов, для этого есть все условия и возможности. Фундамент, стены и кровля также будут готовы в рекордные сроки — к августу. Андрей Бочаров пояснил, что дополнительный блок будет рассчитан на 40 взрослых пациентов и 20 детей, что позволит полностью перевести сюда детское инфекционное отделение города Волжского.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией подтолкнула нас к решению стратегической задачи по развитию всей системы оказания помощи инфекционным больным, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Для нас важно двигаться дальше и создать современный инфекционный кластер, которого никогда не было в Волгоградской области, и который будет рассчитан на последующие десятилетия».
Продолжением этой работы в Волжском станет современный боксированный инфекционный центр в Волгограде его проектирование уже ведется, а также формирование боксированых инфекционных отделений, рассчитанных на 10-14 мест при шести межрайонных медицинских центрах по всей территории региона.
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