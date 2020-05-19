В волгоградские аптеки завезут перчатки из Германии

Общество 19.05.2020 10:22
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19.05.2020 10:22
ГУП «Волгофарм» заключило контракт на поставку перчаток из Германии. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. В аптеки предприятия привезут 16100 пар средств индивидуальной защиты различных размеров и из разных материалов – нитриловые опудренные и виниловые. Стоимость перчаток – от 8,20 до 10, 25 рублей за пару. На закупку медицинских изделий потрачено 1 миллион 618 тысяч рублей.
Напомним, с завтрашнего дня в Волгоградской области вводится обязательный масочно-перчаточный режим. За появление жителей в общественных местах без средств индивидуальной защиты им грозит административная ответственность.
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