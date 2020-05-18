«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛ





Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов раскрыл подробности закупки регионом аппаратов ИВЛ, которые предназначены в том числе для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», на эту тему Николай Алимов высказался на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос, почему Волгоградская область закупила эти аппараты по более высокой цене, чем в других регионах. В частности, в вопросе прозвучала информация, что регион закупил 57 аппаратов ИВЛ на общую сумму в 134 миллиона рублей. То есть средняя стоимость одного аппарата составляла 2,3 миллиона рублей, тогда как в некоторых других субъектах оборудование приобреталось по более низкой цене – за 1,8 миллиона рублей за единицу.

«У нас выходит ровно столько, за сколько предлагает производитель или поставщик в текущей ситуации, - сказал Николай Николаевич. - Это вопрос к нам? Я не знаю, к медицине ли вообще, или к тому, кто продает? Все знают, что нормы федерального законодательства были изменены для закупки оборудования для инфекционных госпиталей, фактически мы перешли в прямые закупки - по любой стоимости товара. Ограничения эти сняли, на рынке создался ажиотаж. Ведь все то, что потребовалось нам, потребовалось и всей стране. Я думаю, это закон рынка. Надо вопрос задать не системе здравоохранения, а той системе, которая может эти цены регулировать на рынке в такой ситуации. Первый шаг был сделан по отмене ФЗ-44, второй шаг надо сделать по сдерживанию цен. Это точно не к комитету здравоохранения, и даже наверное, это не уровень субъекта».

Ранее, напомним, Николай Алимов пояснял, что в Волгограде идет проверка на предмет возможного использования 20 аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Экспертизу проведут, в том числе, сотрудники Волгоградского государственного технического университета.

Данные аппараты после закупки в больницах региона еще не эксплуатировались. «Пока нет экспертного заключения – использовать их не будем», - пояснил Алимов.

Напомним, после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Урале после 1 апреля. 12 мая в результате возгорания приборов в стационаре северной столицы погибли 5 пациентов.



