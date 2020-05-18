Общество

«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мер

Общество 18.05.2020 14:43
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18.05.2020 14:43


Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева озвучила условия продвижения Волгоградской области к смягчению ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», с программной речью руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области выступила на сегодняшнем брифинге. Итак, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, надо выполнить  три условия. Первое – это добиться определенного коэффициента распространения инфекции, второе - выполнять необходимое количество тестов на COVID-19 и третье – иметь определенный запас коечного фонда.
В частности, коэффициент распространения инфекции должен регистрироваться на уровне менее единицы. Этот показатель означает, сколько один заболевший может инфицировать человек. Два дня этот показатель сохраняется в норме, однако пока данный период слишком короткий, отметила Ольга Зубарева. По количеству проведенного тестирования пока Волгоградская область также выполняет норму не менее 70 исследований в день на 100 тысяч населения. В настоящее время лаборатории в регионе проводят 76-80 тестов в день на 100 тысяч населения. В Волгоградской области также пока есть в наличии свободный коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
При этом Ольга Зубарева сообщила, что предлагала региональным властям руководствоваться и другими дополнительными параметрами при решении вопроса о смягчении ограничительных мероприятий. Это учет  внебольничных пневмоний по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, количество летальных исходов и начало тестирования на иммунитет населения. К исследованию на антитела, кстати, по словам зампредседателя облкомздрава Николая Алимова в регионе планируется приступить в июне. 
Однако для перехода к первому этапу снятия ограничений такая динамика должна иметь стойкий характер, акцентировала внимание главный санитарный врач Волгоградской области. Ольга Зубарева подчеркнула, что меры, которые будут введены в регионе с 20 мая, в частности, обязательное использование масок и перчаток населением, помогут Волгоградской области быстрее приблизиться к первому этапу. «Это будет зависеть от нашего с вами поведения, - подчеркнула она. – Нам надо научиться жить в этой ситуации – пользоваться средствами индивидуальной защиты, мыть руки, проводить дезинфекцию  на рабочих местах, дома. Так мы будем жить еще долго». 

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