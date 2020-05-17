В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемии





Действовавший на территории Волгоградской области запрет на посещение кладбищ отразился на состоянии погостов. Как сообщили ИА «Высота 102» работники кладбищ, такого они не припомнят. «Некоторые могилы заросли травой по пояс. Конечно, заброшенные захоронения и раньше были. Но таких картин мы никогда не наблюдали. После прошедших дождей сорняки вообще расцвели пышным цветом. Но убирать могилки люди редко стали приходить», - делятся сотрудники.





Напомним, запрет на посещение кладбищ действовал больше месяца. Сюда пускали только ритуальный транспорт и похоронные процессии. Да и то, провожать в последний путь рекомендовалось родственникам в количестве не более 10 человек. Рейсовые автобусы, маршрут которых пролегает мимо погостов, не останавливались вблизи кладбищ. Сейчас ходить сюда разрешается. Но по-прежнему запрещен въезд транспорта.







