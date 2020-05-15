Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в Волгограде

Сейчас идет восстановление канализационного трубопровода в Дзержинском районе, где сегодня днем произошло технологическое нарушение. Перед тем, как приступить к восстановлению, специалисты отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок, - это позволило проводить весь комплекс работ без отключения водоснабжения потребителям.
Работы на объекте продолжатся до полного устранения повреждения.
Канализационный коллектор был возведен еще в прошлом веке. Порыв произошел на участке трубопровода, замена которого планировалась в ближайшее время – здесь зафиксировано обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое спровоцировало засор и повреждение канализационной сети.
В мэрии отмечают, что коммунальная авария не привела к затоплению проезжей части главных городских улиц - ливневая канализация на Ангарской и Рокоссовского справилась с нагрузкой и эффективно отвела весь объем поступивших канализационных стоков.