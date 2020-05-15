Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в Волгограде





Сегодня ночью сотрудники муниципального предприятия «Северное» устранят последствия крупной аварии на канализационном коллекторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на улицах поселка Ангарский будут работать спецтехника для сбора и вывоза наносов, образовавшихся на проезжей части. В том числе, будут задействованы подметально-уборочные машины «Магистраль». На заключительном этапе всю территорию обработают поливомоечные машины. Всего в уборке будет задействовано до 10 единиц специализированной техники и бригада рабочих.

Сейчас идет восстановление канализационного трубопровода в Дзержинском районе, где сегодня днем произошло технологическое нарушение. Перед тем, как приступить к восстановлению, специалисты отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок, - это позволило проводить весь комплекс работ без отключения водоснабжения потребителям.