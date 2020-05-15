Общество

Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в Волгограде

Общество 15.05.2020 18:29
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15.05.2020 18:29


Сегодня ночью сотрудники муниципального предприятия «Северное» устранят последствия крупной аварии на канализационном коллекторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на улицах поселка Ангарский будут работать спецтехника  для сбора и вывоза наносов, образовавшихся на проезжей части. В том числе, будут задействованы подметально-уборочные машины «Магистраль». На заключительном этапе всю территорию обработают поливомоечные машины. Всего в уборке будет задействовано до 10 единиц специализированной техники и бригада рабочих.
Сейчас идет восстановление канализационного трубопровода в Дзержинском районе, где сегодня днем произошло технологическое нарушение.  Перед тем, как приступить к восстановлению, специалисты отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок,  - это позволило проводить весь комплекс работ без отключения водоснабжения потребителям. 

Работы на объекте продолжатся до полного устранения повреждения.
Канализационный коллектор был возведен еще в прошлом веке. Порыв произошел на участке трубопровода, замена которого планировалась в ближайшее время – здесь зафиксировано обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое спровоцировало засор и повреждение канализационной сети.
В мэрии отмечают, что коммунальная авария не привела к затоплению  проезжей части главных городских улиц - ливневая канализация на Ангарской и Рокоссовского справилась с нагрузкой и эффективно отвела весь объем поступивших канализационных стоков.

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