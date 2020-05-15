В Волгоградской области возвращают отмененные электрички

Общество 15.05.2020 09:10
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15.05.2020 09:10
В Волгоградской области с середины мая возобновляется курсирование некоторых пригородных поездов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, назначены следующие электрички.
С 15 мая:
- № 6615 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 ежедневно в 6:47, прибытием на ст. Суровикино в 10:09;
- № 6616 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Суровикино ежедневно в 13:10, прибытием на ст. Волгоград-1 в 16:38.
С 16 мая:
- № 6517 Арчеда – Косарка отправлением со ст. Арчеда ежедневно в 6:59, прибытием на ст. Косарка в 10:57;
- № 6518 Косарка – Арчеда отправлением со ст. Косарка ежедневно в 12:36, прибытием на ст. Арчеда в 16:37.
С 18 мая:
- № 6310 Южная – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Южная по рабочим дням в 8:14, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 10:11;
- № 6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка отправлением со ст. Тракторная Пассажирская по рабочим дням в 14:14, прибытием на ст. Шпалопропитка в 15:37;
- № 6312 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 10:35, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 12:02;
- № 6423/6424 Волжский – Волгоград-1 отправлением со ст. Волжский по рабочим дням в 6:55, прибытием на ст. Волгоград-1 в 7:44;
- № 6305 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 по рабочим дням в 7:52, прибытием на ст. Шпалопропитка в 8:55;
- № 6316 Южная – Волгоград-1 отправлением со ст. Южная по рабочим дням в 16:20, прибытием на ст. Волгоград-1 в 17:42;
- № 6433/6434 Волгоград - Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 по рабочим дням в 17:53, прибытием на ст. Волжский в 18:44.
Напомним, большинство пригородных поездов в Волгоградской области отменили в конце марта из-за введения ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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