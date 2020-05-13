Общество 13.05.2020 16:05
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13.05.2020 16:05
Волгоградская область по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки - 124 человека - оказалась на шестом месте в России. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил журналистам возможные причины роста числа зараженных COVID-19 в регионе. По его словам, это может быть связано с наращиванием в Волгоградской области объемов исследований на коронавирусную инфекцию. "Это факт. Мы стремимся к этой цифре, которая обозначена в рекомендациях главного санитарного врача 70 на 100 тысяч населения (исследований в день - прим. ред.), чтобы иметь возможность перейти на первый этап выхода из самоизоляции", - пояснил Алимов.
Отметим, что сейчас в регионе делают около 1 тысячи тестов в день, тогда как должны делать не менее 1,5 тысячи тестов с учетом количества населения Волгоградской области.
Заместитель председателя облздрава не стал связывать рост числа зараженных в регионе с нарушением гражданами режима самоизоляции, пояснив, что этот вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора.
Напомним, в начале мая глава Роспотребнадзора России Анна Попова рекомендовала российским регионам поэтапный выход из режима самоизоляции. Так, на первом этапе, по ее словам, гражданам можно разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также разрешить работу объектов сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.
На втором этапе допустимы прогулки с членами семьи, возобновление работы образовательных организаций и больших торговых точек. На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.
Режим самоизоляции в Волгоградской области, напомним, продлен с 12 до 31 мая, но с некоторыми послаблениями.
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