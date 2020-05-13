В Волгоградской области количество умерших от COVID-19 увеличилось до 13 человек

Общество 13.05.2020 12:25
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13.05.2020 12:25
В Волгоградской области – еще одна жертва коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», оперштаб РФ опубликовал данные о 13 летальных случаях в регионе. По информации облкомздрава, 13-й умершей является 56-летняя санитарка Иловлинской ЦРБ - у женщины была пневмония. Предполагается, что медработник заразилась от кого-то из пациентов.
Напомним, за истекшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 124 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Волгоградская область по этому показателю стала шестой среди регионов России. Всего в области было зафиксировано 1259 случаев COVID-19.
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