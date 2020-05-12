В Волгоградской области вводится масочно-перчаточный режим





Жителей Волгоградской области обяжут использовать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, при ослаблении ограничительных мер и расширения перечня работающих организаций и предприятий увеличивается и риск посещения общественных мест людьми, больными коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме, что может привести к появлению новых очагов заболевания. В этой связи на основании требований Главного государственного санитарного врача России, с 20 мая в общественных местах, на транспорте становится обязательным использование жителями Волгоградской области средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

Кроме того, глава региона поставил перед профильными комитетами задачу до 20 мая обеспечить всех жителей Волгоградской области в возрасте старше 60 лет многоразовыми масками и перчатками, а также создать в торговой и аптечной сети в необходимом количестве запас средств индивидуальной защиты.



