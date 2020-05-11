Икону новомученика Николая Попова освятили в Садах Придонья





Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил воскресную службу в храме святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. По окончании богослужения состоялся Крестный ход и освящение новых недавно прибывших в храм икон: иконы Волгоградского святого - священномученика Николая Попова и иконы с образом Христа «Нерукотворный образ», специально написанной для центрального аналоя храма. Обе иконы выполнены Палехскими мастерами иконописи и гармонично вписываются в общую роспись храма. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Сады Придонья».

Николай Попов – это первый канонизированный новомученик и исповедник веры в Волгоградской епархии. В 2006 году решением Священного Синода Русской православной церкви он был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских ХХ века. В 2019 году в храм в Садах Придонья в год 100-летия мученического подвига, совершенного Николаем Поповым, были перенесены частицы мощей святого новомученика, которые навечно хранятся под престолом храма.

Служба прошла с соблюдением всех санитарных требований, введенных на время пандемии COVID-19.

В каждой молитве, каждом священнодействии Владыки Феодора были заключены и глубокое духовное созерцание, и сокровенный смысл.





Справка

Храм Иоанна Воина построен в 2010 году на средства компании «Сады Придонья». Внутреннее убранство, а именно отделочные и штукатурные работы, завершились осенью 2013 года, в августе 2014 года художники-иконописцы из Палеха приступили к росписи стен храма, а в марте 2015 года работы были завершены. Общая площадь составила более 1000 кв. метров. Все композиции и сюжеты посвящены прославлению русского воинства, тех, кто всячески способствовал историческому подвигу и славной победе русского народа. Чин великого освящения храма состоялся 18 мая 2019 года.



