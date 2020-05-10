Общество 10.05.2020 16:58 Новости компаний
0
10.05.2020 16:58 Новости компаний
Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», представители администрации Котельниковского района и города Котельниково, а также молодые специалисты Гремячинского ГОКа приняли участие в традиционной и очень важной акции – ежегодном поздравлении ветеранов в День Победы, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
«Это самое малое, что мы можем сделать, - отметил руководитель Гремячинского ГОКа Евгений Сахаров на встрече с Николаем Ананьевичем Небыковым. – Мы в неоплатном долгу перед Вами и Вашими товарищами. Только благодаря вашему мужеству, стойкости и самоотверженности мы живем в свободной стране, строим доброе и мирное будущее для наших детей и будущих поколений. Спасибо Вам за это и низкий поклон от всех нас!».
В волонтерское движение #МыВместе вошли все сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». Чтобы поддержать старшее поколение в тяжелое время самоизоляции, накануне Дня Победы работники Гремячинского ГОКа организовали сбор средств и приобрели книги Юрия Бондарева «Горячий снег». В романе писателя-фронтовика описаны самые драматические моменты Котельниковской оборонительной операции и первые дни немецкого наступления под Котельниково.
Напомним, что в 2019 году в канун Дня Победы Юрий Бондарев подарил краеведческому музею города Котельниково авторские экземпляры романа.
«Горячий снег» и другие произведения советских писателей о Великой Отечественной войне, а также праздничные выпуски газеты «Комсомольская Правда» со статьей о подвигах «Котельниково – Земли Героев» и продуктовые наборы передали в качестве подарков ветеранам сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия».
В этом году личные встречи с уважаемыми представителями героического старшего поколения невозможны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но волонтеры ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 75-ю годовщину Победы проехали по адресам всех ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны, чтобы передать им подарки от предприятия, выразить глубокую благодарность и поклониться воинам-освободителям и труженикам тыла.
Реклама
Дешево не будет: в Волгоградскую область поставят новую партию медицинских масок10.05.2020 17:40
Общество 10.05.2020 17:40
Интрига сохраняется: губернатор не принимает решения о продлении самоизоляции в Волгоградской области10.05.2020 16:26
Общество 10.05.2020 16:26
Письмо из 41-го года - самая дорогая реликвия о сталинградском воине и патриоте10.05.2020 15:59
Общество 10.05.2020 15:59
В Волгоградской области остался только один район без коронавируса10.05.2020 14:39
Общество 10.05.2020 14:39
Плиточка пошла: нижняя терраса набережной Волгограда перестает быть серой10.05.2020 13:39
Общество 10.05.2020 13:39
В Волжском окнами подсветили гигантскую цифру «75»10.05.2020 10:31
Общество 10.05.2020 10:31
Семья в Волгоградской области хранит историю знакомства с немецким партизаном Иваном Ивановичем10.05.2020 08:51
Общество 10.05.2020 08:51
«Был водителем у Родимцева»: по Волгограду проехал «Бессмертный полк» СССР09.05.2020 21:51
Общество 09.05.2020 21:51
Рубаха-парень и герой: взлеты и падения легендарного генерала из Сталинграда09.05.2020 17:18
Общество 09.05.2020 17:18
Мамаев курган в Волгограде огородили от посетителей в День Победы09.05.2020 16:20
Общество 09.05.2020 16:20
От души: жители Волгоградской области записали домашние поздравления с Днем Победы09.05.2020 14:42
Общество 09.05.2020 14:42
В Волгограде жителей Дома Павлова охватили патриотической акцией09.05.2020 13:14
Общество 09.05.2020 13:14
В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовок09.05.2020 12:57
Общество 09.05.2020 12:57
Чудеса случаются: через 20 лет медали фронтовика вернули его родным в Волгограде09.05.2020 12:48
Общество 09.05.2020 12:48
Губернатор Волгоградской области обратился к жителям из Пантеона славы09.05.2020 11:58
Общество 09.05.2020 11:58
Реклама