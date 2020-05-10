Общество

Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали подарки ветеранам Котельниковского района

Общество 10.05.2020 16:58 Новости компаний
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10.05.2020 16:58 Новости компаний


Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», представители администрации Котельниковского района и города Котельниково, а также молодые специалисты Гремячинского ГОКа приняли участие в традиционной и очень важной акции – ежегодном поздравлении ветеранов в День Победы, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
«Это самое малое, что мы можем сделать, - отметил руководитель Гремячинского ГОКа Евгений Сахаров на встрече с Николаем Ананьевичем Небыковым. – Мы в неоплатном долгу перед Вами и Вашими товарищами. Только благодаря вашему мужеству, стойкости и самоотверженности мы живем в свободной стране, строим доброе и мирное будущее для наших детей и будущих поколений. Спасибо Вам за это и низкий поклон от всех нас!».

В волонтерское движение #МыВместе вошли все сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». Чтобы поддержать старшее поколение в тяжелое время самоизоляции, накануне Дня Победы работники Гремячинского ГОКа организовали сбор средств и приобрели книги Юрия Бондарева «Горячий снег». В романе писателя-фронтовика описаны самые драматические моменты Котельниковской оборонительной операции и первые дни немецкого наступления под Котельниково.
Напомним, что в 2019 году в канун Дня Победы Юрий Бондарев подарил краеведческому музею города Котельниково авторские экземпляры романа. 
«Горячий снег» и другие произведения советских писателей о Великой Отечественной войне, а также праздничные выпуски газеты «Комсомольская Правда» со статьей о подвигах «Котельниково – Земли Героев» и продуктовые наборы передали в качестве подарков ветеранам сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия».
В этом году личные встречи с уважаемыми представителями героического старшего поколения невозможны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но волонтеры ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 75-ю годовщину Победы проехали по адресам всех ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны, чтобы передать им подарки от предприятия, выразить глубокую благодарность и поклониться воинам-освободителям и труженикам тыла.

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