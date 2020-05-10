В Волгограде водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими





Дорожное происшествие с 4 пострадавшими произошло ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 23-летний водитель без прав, управляя автомашиной «ВАЗ-2113», напротив дома №217 по ул. Лазоревой не выдержал дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21099».

В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель автомашины «ВАЗ-2113» и трое пассажиров автомашины «ВАЗ-21099» - 19-летний юноша, 16 и 15-летние девочки – подростки.



