



О максимальном ограничении на 9 мая в Волгограде количества официальных протокольных мероприятий и сведении к минимуму числа их участников заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос обсуждался на итоговом заседании организационного комитета по подготовке организации и проведения на территории Волгоградской области

праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

«Неделю назад мы совместно приняли основные решения по составу, формату мероприятий празднования с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Оперативно внесли корректировки в план основных мероприятий празднования. Все основные решения и корректировки приняты нами исключительно с целью заботы о жизни и здоровье фронтовиков, ветеранов, всех жителей и гостей Волгоградской области. С целью обеспечения максимальной безопасности людей в этот непростой период. Но, тем не менее, уважаемые коллеги нам необходимо и очень важно сохранить всенародный характер празднования, как он и есть на самом деле. В подготовке организации проведения мероприятий принимают участие наши общественные, в том числе ветеранские организации, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, силовых структур, специальных служб, волонтеров, добровольцев, жителей Волгоградской области.

Исходя исключительно из заботы о жизни и здоровье людей в это непростое время принято решение об отмене массовых мероприятий и максимальном ограничении официальных протокольных мероприятий, сведя их к минимуму по количеству и числу участников. Прошу отнестись к этому с пониманием», - сказал глава региона.





Напомним, традиционно в официальных церемониях возложения цветов и венков к мемориалам на Аллее Героев и Мамаевом кургане участвуют руководители региональной исполнительной и законодательной власти, правоохранительных и надзорных органов, судов, представители политических и общественных организаций, депутатского корпуса, ветераны, члены патриотических объединений.



