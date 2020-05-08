



Знаменитый взвод девушек-регулировщиц в ретро-форме, несущий службу в памятные даты в Волгограде, в этом году в День Победы ограничится участием в возложении венков и цветов к памятникам защитникам города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, впервые из-за пандемии девушки-регулировщицы не будут нести службу на перекрестах в городе-герое, как было до этого.

В день 75-летия Великой Победы 26 девушек-полицейских, одетых в историческую форму военных лет, примут участие в официальной церемонии возложения цветов на Мамаевом кургане и на площади Павших борцов.





Отметим, что в этом году в экипировке регулировщиц добавились защитная маска цвета хаки с патриотической вышивкой и перчатки.



