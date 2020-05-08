Общество 08.05.2020 12:13
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08.05.2020 12:13
Знаменитый взвод девушек-регулировщиц в ретро-форме, несущий службу в памятные даты в Волгограде, в этом году в День Победы ограничится участием в возложении венков и цветов к памятникам защитникам города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, впервые из-за пандемии девушки-регулировщицы не будут нести службу на перекрестах в городе-герое, как было до этого.
В день 75-летия Великой Победы 26 девушек-полицейских, одетых в историческую форму военных лет, примут участие в официальной церемонии возложения цветов на Мамаевом кургане и на площади Павших борцов.
Отметим, что в этом году в экипировке регулировщиц добавились защитная маска цвета хаки с патриотической вышивкой и перчатки.
Созданный в 2010 году ретро - взвод уже на протяжении десятилетия сопровождает в городе-герое мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В дни памятных дат - 2 февраля и 9 мая - действующие сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, несут службу на основных магистралях и центральных улицах Волгограда.
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