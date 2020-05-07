В День Победы Котельниково переживает второе рождение

Общество 07.05.2020 15:25
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07.05.2020 15:25
Жители Котельниково Волгоградской области с особой гордостью готовятся встретить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В 2019 году в этом городе стартовал проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Главная задача проекта – восстановить и передать в поколениях память о героическом прошлом этого края, наполненном событиями мирового значения.
В годы Великой Отечественной войны в степях Котельниковского района состоялось сражение, изменившее ход мировой истории. Разгромив армию Манштейна под Котельниково, советские войска положили начало победе в Сталинградском сражении, которое коренным образом повлияло на ход Великой Отечественной войны и стало началом изгнания и полного уничтожения немецко-фашистских войск.
Сейчас котельниковцы, вдохновленные примером своих героических предков, активно развивают потенциал своего города – здесь проходят культурные, интеллектуальные и социальные улучшения, реализуются мероприятия не только регионального, но и всероссийского значения.
Благодаря успехам котельниковцев бренд «Котельниково – Земля Героев» активно распространился не только по региону, но и по стране в целом.
Судьба маленького степного городка, ставшего исходной точкой событий мирового масштаба, заинтересовала федеральный центр. И одно из крупнейших в России изданий – «Комсомольская Правда» рассказала на страницах своей газеты историю «Котельниково-Земли Героев», отметив незаслуженно забытые подвиги котельниковцев.
Местная власть поддерживает население в стремлении отдать должное героям прошлых лет. И сейчас руководители муниципалитета проводят работу для получения городом Котельниково почетного звания «Город воинской славы», которое присваивается городам Российской Федерации, жители которых проявили мужество, стойкость и массовый героизм в защите своей родины от захватчиков.
Котельниковская земля помнит своих героев, гордится своим прошлым и настоящим. И 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город Котельниково ждет с надеждой на восстановление исторической памяти. Пусть никто не будет забыт, и ничто не забыто!
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