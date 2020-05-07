В День Победы Котельниково переживает второе рождение





Жители Котельниково Волгоградской области с особой гордостью готовятся встретить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году в этом городе стартовал проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Главная задача проекта – восстановить и передать в поколениях память о героическом прошлом этого края, наполненном событиями мирового значения.

В годы Великой Отечественной войны в степях Котельниковского района состоялось сражение, изменившее ход мировой истории. Разгромив армию Манштейна под Котельниково, советские войска положили начало победе в Сталинградском сражении, которое коренным образом повлияло на ход Великой Отечественной войны и стало началом изгнания и полного уничтожения немецко-фашистских войск.

Сейчас котельниковцы, вдохновленные примером своих героических предков, активно развивают потенциал своего города – здесь проходят культурные, интеллектуальные и социальные улучшения, реализуются мероприятия не только регионального, но и всероссийского значения.

Благодаря успехам котельниковцев бренд «Котельниково – Земля Героев» активно распространился не только по региону, но и по стране в целом.

Судьба маленького степного городка, ставшего исходной точкой событий мирового масштаба, заинтересовала федеральный центр. И одно из крупнейших в России изданий – «Комсомольская Правда» рассказала на страницах своей газеты историю «Котельниково-Земли Героев», отметив незаслуженно забытые подвиги котельниковцев.

Местная власть поддерживает население в стремлении отдать должное героям прошлых лет. И сейчас руководители муниципалитета проводят работу для получения городом Котельниково почетного звания «Город воинской славы», которое присваивается городам Российской Федерации, жители которых проявили мужество, стойкость и массовый героизм в защите своей родины от захватчиков.

Котельниковская земля помнит своих героев, гордится своим прошлым и настоящим . И 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город Котельниково ждет с надеждой на восстановление исторической памяти. Пусть никто не будет забыт, и ничто не забыто!



