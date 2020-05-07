Из-за коронавируса волгоградские электрички потеряли больше половины пассажиров

Общество 07.05.2020 14:25
0
07.05.2020 14:25
Перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на Приволжской железной дороге снизились на 69,4% в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, в этом месяце с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 245,3 тыс. пассажиров, что на 69,4% меньше отмечаемого годом ранее. Из них в пригородном сообщении - свыше 192 тыс. пассажиров (-67,4%), в дальнем следовании – 53,2 тыс. (-75,1%).
Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 60,6 млн пассажиро-километров, что на 72,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 6,36 млн пасс-км (-72,9%), в дальнем следовании – 54,3 млн пасс-км (-72,8%).
С начала 2020 года этот показатель снизился на 21% к уровню прошлого года и составил 641,5 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-апреле составил 62,9 млн пасс-км (-23,3%), в дальнем следовании – 578,6 млн пасс-км (-20,8%).
Напомним, из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространения коронавируса, в регионе с конца марта отменен ряд электричек. Пока о полном возобновлении движения нет и речи. При этом предприятие «Волгоградтранспригород», которое осуществляет пассажирские пригородные перевозки, включено Минтрансом РФ в перечень организаций, пострадавших от ограничительных мер.
Реклама
В День Победы Котельниково переживает второе рождение07.05.2020 15:25
Общество 07.05.2020 15:25
Коллектив Волжского трубного завода встречает День Победы!07.05.2020 14:56
Общество 07.05.2020 14:56
В Волгограде на совещании оперштаба губернатор высказался о снятии режима самоизоляции07.05.2020 13:21
Общество 07.05.2020 13:21
Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)07.05.2020 13:16
Общество 07.05.2020 13:16
Из коммуналки в квартиру переселила инвалида прокуратура Волгограда07.05.2020 12:41
Общество 07.05.2020 12:41
Волгоградская епархия просит помочь попавшей в беду регенту храма07.05.2020 12:14
Общество 07.05.2020 12:14
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра07.05.2020 12:14
Общество 07.05.2020 12:14
В Волгограде к 9 мая успели обновить памятник маршалу Чуйкову07.05.2020 12:08
Общество 07.05.2020 12:08
Сидите дома: волгоградцам предлагают встретить День Победы у окон и телевизоров07.05.2020 12:03
Общество 07.05.2020 12:03
Мимо Мамаева кургана: в Волгограде 8 и 9 мая изменили движение спецтранспорта07.05.2020 11:53
Общество 07.05.2020 11:53
В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парады07.05.2020 10:56
Общество 07.05.2020 10:56
«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войны07.05.2020 09:23
Общество 07.05.2020 09:23
Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановиться07.05.2020 08:05
Общество 07.05.2020 08:05
Гигантский портрет Сталина пролетел над Волгоградом07.05.2020 07:33
Общество 07.05.2020 07:33
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиков06.05.2020 20:12
Общество 06.05.2020 20:12
Реклама