Из-за коронавируса волгоградские электрички потеряли больше половины пассажиров





Перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на Приволжской железной дороге снизились на 69,4% в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, в этом месяце с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 245,3 тыс. пассажиров, что на 69,4% меньше отмечаемого годом ранее. Из них в пригородном сообщении - свыше 192 тыс. пассажиров (-67,4%), в дальнем следовании – 53,2 тыс. (-75,1%).

Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 60,6 млн пассажиро-километров, что на 72,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 6,36 млн пасс-км (-72,9%), в дальнем следовании – 54,3 млн пасс-км (-72,8%).

С начала 2020 года этот показатель снизился на 21% к уровню прошлого года и составил 641,5 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-апреле составил 62,9 млн пасс-км (-23,3%), в дальнем следовании – 578,6 млн пасс-км (-20,8%).

Напомним, из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространения коронавируса, в регионе с конца марта отменен ряд электричек. Пока о полном возобновлении движения нет и речи. При этом предприятие «Волгоградтранспригород», которое осуществляет пассажирские пригородные перевозки, включено Минтрансом РФ в перечень организаций, пострадавших от ограничительных мер.



