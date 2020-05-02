В Волгограде восстанавливают надпись на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину! СССР!»

Общество 02.05.2020 15:53
0
02.05.2020 15:53
Известная всем волгоградцам и миллионам гостей города-героя надпись на ступенях Мамаева кургана в Волгограде сегодня вновь обновляется к празднику Великой Победы, - сообщает ИА "Высота 102". Автор исторической надписи - «За нашу Советскую Родину! СССР!» - сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более двадцати лет из скромной зарплаты, а потом и пенсии она выделяла деньги и ежегодно покупала кисти и краску, чтобы эти слова, в которых - жизнь и судьба миллионов советских людей - не тускнели. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, который навеки остался молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград.
Тамара Ивановна Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение о реставрации надписи на ступенях лестничного марша было принято в администрации региона. И теперь, при благоустройстве территории объекта культурного наследия федерального значения - мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане - за подписью следят сотрудники музея-заповедника.
Реклама
В разгар пандемии на Мамаевом кургане в Волгограде намечается шоу без зрителей02.05.2020 16:53
Общество 02.05.2020 16:53
Шлемы и смены: эксперты оценили эффективность мер по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области02.05.2020 16:40
Общество 02.05.2020 16:40
«Второе чудо Сталинграда»: в Волгограде вспоминают победный матч на руинах02.05.2020 13:23
Общество 02.05.2020 13:23
Суды в Волгоградской области продолжают штрафовать гуляющих граждан02.05.2020 12:11
Общество 02.05.2020 12:11
В Волгограде заблокировали сайты по продаже рогов ценного «красного» зверя02.05.2020 10:12
Общество 02.05.2020 10:12
Волгоград проверили на статус города-миллионника01.05.2020 21:58
Общество 01.05.2020 21:58
Волгоград патрулируют группы экстренного реагирования01.05.2020 20:20
Общество 01.05.2020 20:20
Жертвой коронавируса стал 83-летний житель Волжского01.05.2020 15:39
Общество 01.05.2020 15:39
С жителей Волгоградской области сурово спросят за костры и разгульный отдых на природе01.05.2020 15:03
Общество 01.05.2020 15:03
Волгоградцам горько от цен на лук01.05.2020 13:25
Общество 01.05.2020 13:25
За прогулку без разрешения попались десятки жителей Волгоградской области01.05.2020 12:06
Общество 01.05.2020 12:06
В Волгоградской области за сутки – рекордный прирост по COVID-201901.05.2020 11:45
Общество 01.05.2020 11:45
Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отменил запрет на въезд в город01.05.2020 10:54
Общество 01.05.2020 10:54
Спортивным микрорайоном станет Родниковая долина в Волгограде01.05.2020 10:27
Общество 01.05.2020 10:27
«Мир – труд – май»: В Волгограде сняли запрет о переправе дачников на Сарпинский01.05.2020 10:09
Общество 01.05.2020 10:09
Реклама