



Работникам учреждений, подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области, доплатят за работу без возвращения к месту проживания. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Единовременная стимулирующая выплата предназначена для специалистов, на которых легла дополнительная нагрузка в связи с мероприятиями по сдерживанию распространения COVID-19. В частности, предусмотрены выплаты в размере 53670 рублей ответственным за организацию такого графика работы, по 48303 рубля положены заведующим отделениям – врачам и врачам-специалистам. Средний медперсонал, включая психологов, педработников, поваров получит по 26835 рублей доплат. Младшему медперсоналу, включая библиотекарей, соцработников, кухонных рабочих положено по 21468 рублей. Остальным сотрудникам учреждений соцзащиты – по 18785 рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо отработать 14 дней в учреждении так называемым вахтовым методом – с проживанием в стенах того же интерната или детского дома. Соцработникам, которые обслуживают на дому своих подопечных, будет выплачено по 1 тысяче рублей в качестве компенсации за проезд.

В настоящее время порядка 3,9 тысячи специалистов трудятся вахтовым методом в учреждениях с круглосуточным пребыванием для граждан пожилого возраста и инвалидов, для несовершеннолетних. Еще более 3,7 тысячи соцработников оказывают нуждающимся в особой заботе жителям соцуслуги на дому, предоставляют социально-психологические и социально-педагогические услуги в дистанционном режиме.