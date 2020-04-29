Жителям Волгоградской области хотят запретить ходить в магазины без масок

Общество 29.04.2020 11:56
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29.04.2020 11:56
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева выступила с предложением с сегодняшнего дня запретить вход и нахождение жителей региона в общественных местах без масок. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет об аптеках, объектах розничной торговли, общественном транспорте, железнодорожном и автовокзалах. Это необходимо, по мнению главного санитарного врача, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Напомним, в Волгоградской области до последнего времени наблюдалось отсутствие одноразовых медицинских масок в аптеках. Недавно они появились по 40 рублей за штуку. Защитные функции такие маски могут выполнять в течение всего двух часов.
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