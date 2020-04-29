Отловом собак в Волгограде займется дорожно-коммунальное предприятие

Общество 29.04.2020 11:34
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29.04.2020 11:34
Отловом и содержанием безнадзорных собак в Волгограде займётся МБУ "Северное". Об этом сегодня заявили депутаты на заседании гордумы, сообщает ИА "Высота 102". Народные избранники приняли решение о ликвидации муниципального казенного предприятия "Горпитомник", которое не функционирует с 2018 года. Изначально полномочия по отлову собак, а также выращиванию деревьев, были у этого предприятия. В настоящее время в мэрии обсуждается механизм передачи полномочий по отлову собак МБУ "Северное".
Сегодня "Северное" является основным поставщиком услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту дорог и магистралей центральной - исторической и административной части города-героя Волгограда и его северных районов. С мая 2018 года в зону ответственности учреждения перешли вопросы установки и обслуживания городских светофорных объектов, остановок общественного транспорта, содержания линий наружного освещения. Выращиванием зеленых насаждений, по словам депутатов гордумы, вместо ликвидированного "Горпитомника" в скором времени может заняться предприятие "Волгоградзеленхоз".
Напомним, деятельность прекратившего существование МКП "Горпитомник" была связана с криминальным скандалом. Экс-директор предприятия Константин Епифанов осужден на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Руководитель требовал от своих подчиненных заниматься приписками, чтобы получать больше денег из бюджета. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года сотрудниками МКП "Горпитомник" количество отловленных собак в отчетных документах было необоснованно завышено на 685 единиц, в результате чего предприятие незаконно получило из муниципального бюджета денежные средства в размере немногим более 1 миллиона рублей. Кроме того, Епифанов фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность рабочего по уходу за животными. Незаконно начисленную на "мертвую душу" заработную плату директор забирал себе.
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