Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской области





Свободными от коронавируса, но как все соблюдающими режим самоизоляции, остаются пять районов в Волгоградской области из 33. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, случаев новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 апреля не выявлено в Алексеевском, Калачевском, Нехаевском, Октябрьском и Ольховском районах.

На остальных территориях, к сожалению, есть подтвержденные случаи COVID-19. За прошедшие сутки, напомним, выявлено 25 новых случаев. Таким образом, общее число заболевших достигло 297, их которых 8 человек скончались и 46 выздоровели.

По количеству выявленных случаев на первом месте Волгоград – 72 человека, из них 12 – за последние сутки. Вторую строчку занимает Палласовский район – 30 заболевших. На третьем - Волжский, где COVID-19 подтвержден у 25 человек.

В Николаевском районе коронавирусная и инфекция обнаружена у 23 местных жителей, в Михайловке – у 18, а в Камышинском районе – у 13 человек.

В Среднеахтубинском и Урюпинском районах выявлено 13 и 11 зараженных соответственно. Примечательно, что в Урюпинском районе за последние сутки этот диагноз был подтвержден сразу у 6 человек.

В Новоаннинском районе 10 человек заразились COVID-19. На остальных территориях количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции меньше.



